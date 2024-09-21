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У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів

У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів

Київ • УНН

 • 18114 перегляди

Внаслідок удару КАБом по житловій багатоповерхівці у Харкові постраждало щонайменше 12 осіб. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що на місці працюють рятувальники, відповідні служби та волонтери.

У Харкові відомо уже про 12 поранених через удар з боку окупантів. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН

Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери

- заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо

Сили ворога завдали удар двома КАБами по Харкову, одне з влучань - у Шевченківському районі.

У Харкові є поранені внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці - мер21.09.24, 23:26 • 17239 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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