У Харкові є поранені внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова повідомив про поранених після ворожого удару по багатоповерхівці. Раніше голова ОВА заявив про удар двома КАБами по місту, одне з влучань - у Шевченківському районі.
Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Харкові є поранені. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Нагадаємо
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що терористи завдали удару вдарили по місту двома КАБами, одне з влучань - у Шевченківському районі.