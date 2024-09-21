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У Харкові є поранені внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці - мер

Київ • УНН

 • 17239 перегляди

Міський голова Харкова повідомив про поранених після ворожого удару по багатоповерхівці. Раніше голова ОВА заявив про удар двома КАБами по місту, одне з влучань - у Шевченківському районі.

Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Харкові є поранені. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.  

Нагадаємо

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що терористи завдали удару вдарили по місту двома КАБами, одне з влучань - у Шевченківському районі.

У Харкові стався вибух21.09.24, 23:03 • 17119 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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