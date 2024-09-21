В Харькове есть раненые в результате вражеского удара по многоэтажке - мэр

В результате вражеского удара по многоэтажке в Харькове есть раненые. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Напомним

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что террористы нанесли удар ударили по городу двумя КАБами, одно из попаданий - в Шевченковском районе.

У Харкові стався вибух