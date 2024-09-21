В Харькове есть раненые в результате вражеского удара по многоэтажке - мэр
Киев • УНН
Городской голова Харькова сообщил о раненых после вражеского удара по многоэтажке. Ранее глава ОГА заявил об ударе двумя КАБами по городу, одно из попаданий - в Шевченковском районе.
В результате вражеского удара по многоэтажке в Харькове есть раненые. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Напомним
Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что террористы нанесли удар ударили по городу двумя КАБами, одно из попаданий - в Шевченковском районе.
У Харкові стався вибух21 сентября 2024, 20:03 • 5932 просмотра