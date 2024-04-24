В Харькове произошел взрыв
Киев • УНН
В Харькове прогремел взрыв. В области сообщено о ракетной угрозе.
В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Добавим
Оккупанты наносят удары!
Будьте в укрытиях
Воздушные Силы ВСУ проинформировали о ракетной опасности в Харьковской области.
На Харьковщине объявлена воздушная тревога.
Взрыв прогремел в Харькове - мэр23 апреля 2024, 14:35 • 13773 просмотра
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
В Харькове произошел взрыв
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH
В Кременчуге прогремел взрыв
В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф
В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"
Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"
Популярные
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
В Харькове произошел взрыв
В Харькове прогремел взрыв. В области сообщено о ракетной угрозе.
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины
Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение 40 млн евро на поддержку частного сектора Украины и 380 млн евро на критически важную инфраструктуру с использованием возобновляемых источников энергии, что имеет целью уменьшить финансовые риски в восстановлении Украины.
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год
Правительство одобрило проведение в 2024 году пересмотра расходов государственного бюджета в 20 сферах по 16 главным распорядителям средств с целью повышения эффективности и перераспределения средств на более приоритетные направления.
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса
Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил перспективы инвестирования в Украину с представителями компании CRH, крупнейшего производителя строительных материалов в Северной Америке и Европе, заверив их в полной поддержке и благоприятных условиях для таких крупных инвесторов.
В Кременчуге прогремел взрыв
В Кременчуге прогремел взрыв. Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеском беспилотнике, который направлялся в город.
В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф
Заместителя министра обороны россии Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве, связанном со строительными проектами, в том числе в оккупированном Мариуполе.
В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" был сбит силами противовоздушной обороны в Днепровском районе, о чем сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Сумщина: за день зафиксирован 51 обстрел и 242 взрыва, насчитывается 4 раненых
За один день российские войска совершили 51 вражеский обстрел приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 242 взрыва и 4 гражданских лица получили ранения.
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"
Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".