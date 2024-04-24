В Харькове произошел взрыв

Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".