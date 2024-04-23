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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 14:35  •  1346 просмотра

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Еще один взрыв прогремел в Харькове. В области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

В Харькове снова прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны", - сообщил Терехов.

Добавим

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА23 апреля 2024, 06:54 • 15400 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kharkivХарьков
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