Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Трансплантация в Украине становится системной и плановой: в Институте Шалимова сообщили, что еще 8 пациентов получили новую жизнь

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые получили шанс на новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие