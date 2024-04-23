В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА

За прошедшие сутки около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским, минометным обстрелам, еще 5 - подверглись авиаударам, в частности, били КАБами, что привело к повреждению жилых домов, предприятий, инфраструктуры, в частности, школы, известно о погибшем и двух раненых, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"16:40 город Харьков. В результате ракетного обстрела Х-59 повреждена телебашня. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково", - указал глава ОВА в Telegram.

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По словам Синегубова, в частности вражеские обстрелы подверглись:

23 апреля 02:49 город Дергачи Харьковского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы хозяйственной постройки.

22:40 село Боровая Чугуевского района. Попадание по открытой территории в лесном массиве.

17:30 село Юрченково Чугуевского района. В результате обстрела поврежден экскаватор. Погиб 33-летний гражданский мужчина.

16:36 поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела со стороны рф ранения получила 38-летняя женщина.

16:35 поселок Великий Бурлук. В результате авиаудара повреждено здание гражданского предприятия, частные домовладения, многоквартирные дома. Ранения получила гражданская женщина.

16:35 село Приколотное Купянского района. Произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждены частный дом, здание сушильного цеха частного предприятия.

16:15 поселок Липцы Харьковского района. Произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждены 6 частных домов, помещение школы.

16:10 город Дергачи Харьковского района. Произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждены хозяйственное и офисные помещения.

15:45 город Волчанск. Произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждено помещение мясокомбината.

12:00 село Глушковка Купянского района. Произошел обстрел РСЗО Ураган. Повреждено помещение с/предприятия.

22 апреля 11:15 в селе Волчанские Хутора Чугуевского района состоялся артобстрел. Поврежден частный дом.

"За минувшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - указал Синегубов.

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