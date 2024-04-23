Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне

Этой ночью российские войска применили против Украины 16 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, из которых было уничтожено 15, а также направили баллистику типа "Искандер-М". Враг бил по Харьковской области и по объектам инфраструктуры. Обошлось без жертв. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

По состоянию на утро сбить удалось 15 из 16 беспилотных летательных аппаратов типа "шахед", а также враг применял баллистику типа "Искандер-М". Бил по Харьковской области, по нашим объектам инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, также сегодня утром отмечалась активность баллистики с территории временного Крыма, однако, к счастью, пусков не произошло, мы продолжаем мониторить ситуацию - сказал Евлаш.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 16 вражеских "шахедов".