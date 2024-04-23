Кабельное и спутниковое ТВ, радио, интернет и мобильная связь в Харькове работают - Синегубов

Вследствие попадания оккупантами ракетой Х-59 по телебашне, в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания, но жители могут подключать кабельное и спутниковое телевидение, слушать радио, кроме того работает интернет и мобильная связь, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают - заявил Харьковской ОВА в своем Telegram.

В то же время указывается, что в результате попадания российскими захватчиками ракетой Х-59 по харьковской телебашне, с 22 апреля в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

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Согласно информации Харьковской ОГА, общая высота башни до попадания - 250 метров, при этом удар был на высоте около 140 метров. Указывается, что повреждены технические помещения, сейчас специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

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