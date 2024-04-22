Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий

Оккупанты нанесли очередной удар по объекту телевизионной инфраструктуры. На месте попадания обнаружены обломки снарядов. Об этом сообщили в Нацполиции и показали фото последствий атаки рф, передает УНН.

Детали

Сегодня в 16:35 оккупанты нанесли очередной удар по объекту телевизионной инфраструктуры, предварительно ракетой. На месте попадания обнаружены обломки снарядов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии.

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Следователем решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

22 апреля войска рф осуществили обстрел центра Харькова. Повреждены объекты инфраструктуры. В результате попадания снаряда пострадавших лиц нет.