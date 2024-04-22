Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Скандал разгорелся, когда ребенку из семьи внутренне перемещенных лиц отказали в доступе к книгам в Тернопольской областной детской библиотеке и требовали внести залог в размере 600 грн. Библиотека ссылалась на то, что ребенок "не свой" в городе, а также на опасения, что в книгах может содержаться информация, которая "прославляет россию".