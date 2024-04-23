Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне

Вчера враг ударил по харьковской телебашне, скорее всего, с целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что так случайно могло случиться. Ударили прямо по башне и еще и в середину. Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства. Конечно, пытался попасть и именно тип, какой ракеты это был, сейчас устанавливается. Сейчас рассматриваются различные версии о том, что это была управляемая авиационная ракета, однако уже эксперты смогут с точностью сказать, проанализировав обломки этой ракеты - сказал Евлаш.

Напомним,

Вчера россияне нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры. Отмечались перебои с сигналом цифрового телевидения.

В прокуратуре рассказали, что удар был нанесен ракетой Х-59.

Позже фото последствий удара по харьковской телебашне показали в Нацполиции.