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Скорее всего, враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды: Евлаш об ударе по харьковской телебашне
Россияне атаковали харьковскую телебашню, что может привести к нарушению связи и распространению российской пропаганды из-за ограничения украинского вещания.
Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, но обошлось без жертв.
Парламент планирует взяться за изменение порядка рассмотрения дел в ВАКС: предусмотрено обязательствами перед партнерами
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя одному судье вместо коллегии из трех рассматривать дела против высокопоставленных чиновников.
На Запорожье россияне совершили 514 обстрелов, в том числе авиаудары по Работино и Малой Токмачке - ОВА
Российские войска интенсивно атаковали 6 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 514 ударов, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые разрушили жилые дома.
В Николаеве во дворе многоэтажки взорвалась граната: есть раненый
В Николаеве во дворе многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил 34-летний местный житель.
"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите
На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!" О перфомансе написали СМИ и тг-каналы, пользователи соцсетей активно его комментируют.
Враг бил по Харьковской области и объектам инфраструктуры: Евлаш рассказал, куда этой ночью целились россияне
Российские войска атаковали Украину 16 беспилотниками "Шахед" и баллистикой типа "Искандер-М", нацелившись на Харьковскую область и объекты инфраструктуры, но украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 беспилотников, обошлось без жертв.
Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины
Президент Байден обсудил с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен непоколебимую поддержку защиты Украины от российской агрессии и пообещал быструю помощь по безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя.
Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают
Верховная Рада отложила большинство громких отставок, которые обсуждались, но некоторые голосования по увольнениям все же состоятся.
187 тысяч украинцев переселились в США за два года войны
За 2 года после российского вторжения американская программа "Объединимся ради Украины" переселила 187 000 украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.