У Харкові стався вибух
Київ • УНН
У Харкові прогримів вибух внаслідок удару окупантів. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників у Харківській області.
У Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдали удар по Харкову
Додамо
У Харкові був приліт КАБами у житлову багатоповерхівку. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що наразі ведеться збір інформації щодо постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в області.
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