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У Харкові стався вибух

У Харкові стався вибух

Київ • УНН

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У Харкові прогримів вибух внаслідок удару окупантів. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників у Харківській області.

У Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти завдали удар по Харкову

- заявив Олег Синєгубов.

Додамо

У Харкові був приліт КАБами у житлову багатоповерхівку. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що наразі ведеться збір інформації щодо постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо загрози застосування ударних ворожих БпЛА в області.

Атака рф на Харків: постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості 21.09.24, 13:28 • 20293 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kharkivХарків

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