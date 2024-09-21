Атака рф на Харків: постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості

Внаслідок удару по Харкову постраждало 15 людей, серед яких - 3 дитини. Їхній стан середньої тяжкості, вони перебувають у лікарні. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Ворог завдав удари по Харкову. 15 поранених, серед яких - 3 дитини. Їхній стан - середньої важкості, вони перебувають у лікарні. Було три влучання ввечері. Перше - біля центральної лікарні Харкова. Постраждали два готелі, працюють комунальники, бо була пошкоджена контактна мережа. Постраждав університет. Другий удар стався по Холодногірському району, і там, на жаль, постраждало 19 приватних будинків, зараз там теж тривають роботи. Інший удар був по Київському району, на щастя, там ніхто не постраждав