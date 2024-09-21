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Атака рф на Харків: постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості

Атака рф на Харків: постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості

Київ • УНН

 • 20290 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 15 людей, у тому числі 3 дітей. Пошкоджено готелі, університет, 19 приватних будинків та контактну мережу в різних районах міста.

Внаслідок удару по Харкову постраждало 15 людей, серед яких - 3 дитини. Їхній стан середньої тяжкості, вони перебувають у лікарні. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Ворог завдав удари по Харкову. 15 поранених, серед яких - 3 дитини. Їхній стан - середньої важкості, вони перебувають у лікарні. Було три влучання ввечері. Перше - біля центральної лікарні Харкова. Постраждали два готелі, працюють комунальники, бо була пошкоджена контактна мережа. Постраждав університет. Другий удар стався по Холодногірському району, і там, на жаль, постраждало 19 приватних будинків, зараз там теж тривають роботи. Інший удар був по Київському району, на щастя, там ніхто не постраждав

- сказав Терехов.

Нагадаємо

Російські війська минулої доби неодноразово атакували Харків, завдавши кілька ударів ввечері, били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 вересня внаслідок обстрілів росіян на Харківщині загинули двоє людей, 22 дістали поранення, у тому числі троє дітей.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
iziumІзюм
ihor-terekhovІгор Терехов
bohodukhivБогодухів
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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