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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Харьков: пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 10:28  •  1854 просмотра

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В результате российского удара по Харькову пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. Повреждены гостиницы, университет, 19 частных домов и контактная сеть в разных районах города.

В результате удара по Харькову пострадали 15 человек, среди которых - 3 ребенка. Их состояние средней тяжести, они находятся в больнице. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Враг нанес удары по Харькову. 15 раненых, среди которых - 3 ребенка. Их состояние - средней тяжести, они находятся в больнице. Было три попадания вечером. Первое - возле центральной больницы Харькова. Пострадали два отеля, работают коммунальщики, потому что была повреждена контактная сеть. Пострадал университет. Второй удар произошел по Холодногорскому району, и там, к сожалению, пострадало 19 частных домов, сейчас там тоже продолжаются работы. Другой удар был по Киевскому району, к счастью, там никто не пострадал

- сказал Терехов.

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки неоднократно атаковали Харьков, нанеся несколько ударов вечером, били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов. 21 сентября в результате обстрелов россиян на Харьковщине погибли два человека, 22 получили ранения, в том числе трое детей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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