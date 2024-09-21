На Харківщині за добу через атаки рф 2 загиблих, серед понад 20 постраждалих троє дітей: показали наслідки

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56271 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 109670 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 148235 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 121566 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 113378 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115699 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 143208 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75490 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83934 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179827 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 26522 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 27754 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 22960 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 20317 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 18366 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 148238 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 143209 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179828 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517932 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6931 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34229 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33874 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35968 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59581 перегляди
Актуальне
На Харківщині за добу через атаки рф 2 загиблих, серед понад 20 постраждалих троє дітей: показали наслідки

На Харківщині за добу через атаки рф 2 загиблих, серед понад 20 постраждалих троє дітей: показали наслідки

Київ • УНН

 • 21499 перегляди

Російські війська атакували Харків та райони області. Внаслідок обстрілів 21 вересня загинули двоє людей, 22 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Російські війська минулої доби неодноразово атакували Харків, завдавши кілька ударів ввечері, били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 вересня внаслідок обстрілів росіян на Харківщині загинули двоє людей, 22 дістали поранення, у тому числі троє дітей. Про це повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ГУНП у Харківській області у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова:

  • 23:06, Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років - реакція на стрес).
  • 22:48, Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
  • 22:42, Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горів автомобіль, пошкоджено 2 кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали 4 людини.
  • 16:56, Харків, Основ'янський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних автомобілів, 3 легкові авто. Постраждали 2 особи.
  • 16:49, Харків, Слобідський р-н. Постраждав 61-річний чоловік.
  • 15:15, Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Територія ринку. Загинули 2 людини. Постраждали 2 жінки.
  • 14:30, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки, внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка
  • 08:10, Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Шестаково. Внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 м.кв. Пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали 2 чоловіків 34 та 30 років.

Кількість постраждалих від обстрілу Харкова збільшилася до 15 осіб21.09.24, 01:18 • 19294 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
iziumІзюм
bohodukhivБогодухів
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10