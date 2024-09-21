На Харківщині за добу через атаки рф 2 загиблих, серед понад 20 постраждалих троє дітей: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків та райони області. Внаслідок обстрілів 21 вересня загинули двоє людей, 22 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.
Російські війська минулої доби неодноразово атакували Харків, завдавши кілька ударів ввечері, били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 вересня внаслідок обстрілів росіян на Харківщині загинули двоє людей, 22 дістали поранення, у тому числі троє дітей. Про це повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ГУНП у Харківській області у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Синєгубова:
- 23:06, Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років - реакція на стрес).
- 22:48, Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
- 22:42, Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горів автомобіль, пошкоджено 2 кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали 4 людини.
- 16:56, Харків, Основ'янський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних автомобілів, 3 легкові авто. Постраждали 2 особи.
- 16:49, Харків, Слобідський р-н. Постраждав 61-річний чоловік.
- 15:15, Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Територія ринку. Загинули 2 людини. Постраждали 2 жінки.
- 14:30, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки, внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка
- 08:10, Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Шестаково. Внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 м.кв. Пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали 2 чоловіків 34 та 30 років.
Кількість постраждалих від обстрілу Харкова збільшилася до 15 осіб21.09.24, 01:18 • 19294 перегляди