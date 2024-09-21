На Харьковщине за сутки из-за атаки рф 2 погибших, 22 раненых, в том числе 3 детей: показали последствия

Российские войска за прошедшие сутки неоднократно атаковали Харьков, нанеся несколько ударов вечером, били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов. 21 сентября в результате обстрелов россиян на Харьковщине погибли два человека, 22 получили ранения, в том числе трое детей. Об этом сообщили в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова:

23:06, Харьков, Холодногорский р-н. В результате обстрела повреждены частично 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадали 7 человек (из них 3 ребенка: девочка 10 лет, мальчик 12 лет, девочка 17 лет - реакция на стресс).

22:48, Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.

22:42, Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела горел автомобиль, повреждены 2 киоска, остекление зданий областной больницы, гостиница. Пострадали 4 человека.

16:56, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела горела трава. Повреждено остекление 150 окон зданий, автобус, 7 грузовых автомобилей, 3 легковых авто. Пострадали 2 человека.

16:49, Харьков, Слободской р-н. Пострадал 61-летний мужчина.

15:15, Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. Территория рынка. Погибли 2 человека. Пострадали 2 женщины.

14:30, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки, в результате обстрела пострадали 68-летний мужчина, 57-летний мужчина и 55-летняя женщина

08:10, Чугуевский район, Старосалтовская ТГ, с. Шестаково. В результате обстрела горела крыша складского здания на площади 500 м.кв. Повреждены 3 корпуса коровников. Пострадали 2 мужчин 34 и 30 лет.

Кількість постраждалих від обстрілу Харкова збільшилася до 15 осіб