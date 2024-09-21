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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от обстрела Харькова увеличилось до 15 человек

Количество пострадавших от обстрела Харькова увеличилось до 15 человек

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 22:18  •  445 просмотра

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В результате вражеского авиаудара по трем районам Харькова пострадало 15 человек, включая двух детей. Восемь пострадавших госпитализированы, состояние большинства оценивается как среднее.

Количество пострадавших от вражеского обстрела Харькова возросло до 15 человек. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Согласно, с информацией, среди них двое детей и один взрослый имеют легкие травмы, в то время как состояние других пострадавших оценивается как среднее. Восемь пострадавших были госпитализированы.

Напомним

Террористы нанесли авиаудар по трем районам города, в результате чего пострадали гражданские лица, включая детей. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Авіаудар по Харкову: 8 постраждалих, деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури20 сентября 2024, 21:50 • 1730 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
kharkivХарьков