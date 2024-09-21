Авиаудар по Харькову: 8 пострадавших, детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Из-за авиаударов российских войск по Харькову пострадали 8 человек, в том числе дети. Ударам подверглись три района города. Об этом сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

По информации, 20 сентября около 22:45 Харьков подвергся очередному авиаудару со стороны вражеских войск. Самолет Су-34, который взлетел из белгорода рф, осуществил пуски трех управляемых авиационных бомб, вероятно, ФАБ-250.

Обстрелы поразили несколько районов города: в Холодногорском районе бомба упала на территорию частного дома, в Шевченковском - в проезжую часть возле больницы, а в Киевском - по территории предприятия.

По состоянию на сейчас зафиксировано 8 пострадавших, среди которых два ребенка 10 и 17 лет, которые получили диагноз "острая реакция на стресс".

На месте работают прокуроры и следователи полиции для фиксации военных преступлений. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей