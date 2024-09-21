Возросло количество пострадавших в Харькове: 7 человек, включая троих детей
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова пострадали 7 человек, среди которых трое детей. Один человек госпитализирован, четверо получили легкие осколочные ранения, 12-летний мальчик получил острую реакцию на стресс.
В результате вражеского обстрела Харькова со стороны рф зафиксировано семь пострадавших, среди которых двое детей - 10 и 12 лет, а также 17-летний подросток. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По информации, один человек был госпитализирован, а 12-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс.
Кроме того, четверо пациентов больницы, расположенной вблизи места попадания, также обратились за медицинской помощью из-за легких осколочных ранений. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Напомним
Вражеские силы нанесли несколько ударов вражеским КАБ по городу Харьков.
Атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них - дитина20 сентября 2024, 20:31 • 5123 просмотра