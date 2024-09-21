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Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей

Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей

Київ • УНН

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Внаслідок російського обстрілу Харкова постраждало 7 осіб, серед яких троє дітей. Одну людину госпіталізовано, четверо отримали легкі осколкові поранення, 12-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова з боку рф зафіксовано сім постраждалих, серед яких двоє дітей - 10 та 12 років, а також 17-річний підліток. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, одна особа була госпіталізована, а 12-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

Крім того, четверо пацієнтів лікарні, розташованої поблизу місця влучання, також звернулися за медичною допомогою через легкі осколкові поранення. Лікарі надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо

Ворожі сили завдали кількох ударів ворожим КАБ по місту Харків.

Атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них - дитина20.09.24, 23:31 • 17980 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаЗдоров'я
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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