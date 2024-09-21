Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова постраждало 7 осіб, серед яких троє дітей. Одну людину госпіталізовано, четверо отримали легкі осколкові поранення, 12-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.
Унаслідок ворожого обстрілу Харкова з боку рф зафіксовано сім постраждалих, серед яких двоє дітей - 10 та 12 років, а також 17-річний підліток. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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За інформацією, одна особа була госпіталізована, а 12-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.
Крім того, четверо пацієнтів лікарні, розташованої поблизу місця влучання, також звернулися за медичною допомогою через легкі осколкові поранення. Лікарі надають необхідну допомогу постраждалим.
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