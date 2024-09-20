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Атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них - дитина

Атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 17980 перегляди

Внаслідок ракетних ударів по Харкову постраждали четверо людей, серед них 10-річна дитина. Медичний заклад, поблизу якого стався приліт, продовжує функціонувати, значних пошкоджень не зафіксовано.

Кількість постраждалих від атак по Харкову зросла до чотирьох, серед них - 10-річна дитина. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетних влучань по Харкову збільшилася. За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих, тоді як міський голова Ігор Терехов озвучив цифру чотирьох.

Серед постраждалих є 10-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Усі постраждалі перебувають у легкому стані, що підтвердив Синєгубов.

Заклад медицини у Харкові, поблизу якого стався приліт, продовжує функціонувати. Постраждалих серед пацієнтів немає, а значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано. Лише в одному з корпусів було пошкоджене скління вікон.

Нагадаємо

Агресор завдав ударів по центральному районі міста Харків.

Ворожі сили завдали удару по Харкову: один постраждалий та численні пошкодження20.09.24, 23:15 • 19319 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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