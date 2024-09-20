Атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них - дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетних ударів по Харкову постраждали четверо людей, серед них 10-річна дитина. Медичний заклад, поблизу якого стався приліт, продовжує функціонувати, значних пошкоджень не зафіксовано.
Кількість постраждалих від атак по Харкову зросла до чотирьох, серед них - 10-річна дитина. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетних влучань по Харкову збільшилася. За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих, тоді як міський голова Ігор Терехов озвучив цифру чотирьох.
Серед постраждалих є 10-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Усі постраждалі перебувають у легкому стані, що підтвердив Синєгубов.
Заклад медицини у Харкові, поблизу якого стався приліт, продовжує функціонувати. Постраждалих серед пацієнтів немає, а значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано. Лише в одному з корпусів було пошкоджене скління вікон.
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