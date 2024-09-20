Атаки на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - ребенок
Киев • УНН
В результате ракетных ударов по Харькову пострадали четыре человека, среди них 10-летний ребенок. Медицинское учреждение, вблизи которого произошел прилет, продолжает функционировать, значительных повреждений не зафиксировано.
Количество пострадавших от атак по Харькову возросло до четырех, среди них - 10-летний ребенок. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате ракетных попаданий по Харькову увеличилось. По его словам, пока известно о трех пострадавших, тогда как городской голова Игорь Терехов озвучил цифру четырех.
Среди пострадавших есть 10-летний ребенок, который испытал острую реакцию на стресс. Все пострадавшие находятся в легком состоянии, что подтвердил Синегубов.
Заведение медицины в Харькове, вблизи которого произошел прилет, продолжает функционировать. Пострадавших среди пациентов нет, а значительных повреждений помещений также не зафиксировано. Только в одном из корпусов было повреждено остекление окон.
Напомним,
Агрессор нанес удары по центральному району города Харьков.
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