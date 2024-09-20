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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские силы нанесли удар по Харькову: один пострадавший и многочисленные повреждения

Вражеские силы нанесли удар по Харькову: один пострадавший и многочисленные повреждения

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 20:15  •  3485 просмотра

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех вражеских ударах по городу. Два удара пришлись на Шевченковский район, один - на Киевский, есть предварительная информация о пострадавших.

В Харькове в результате вражеских ударов есть пострадавшие. Об этом сообщает Мэр Харькова Игорь Терохов, передает УНН.

По уточненной информации по Харькову было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому. Есть предварительная информация, что есть пострадавшие

- заявил Игорь Терехов.

Добавим

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что захватчики ударили кассетной бомбой по проезжей части города. В результате взрыва загорелся автомобиль, а также получили повреждения киоски и витрины зданий больницы и гостиницы, которая уже не раз становилась мишенью для вражеских атак.

На данный момент известно об одном пострадавшем. В целом по городу было зафиксировано три удара. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что противник нанес ударов по центральному району города возле медицинского учреждения.

У Харкові стався вибух: окупанти поцілили в центральний район міста біля медичного закладу20 сентября 2024, 19:46 • 6187 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
kharkivХарьков