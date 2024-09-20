Вражеские силы нанесли удар по Харькову: один пострадавший и многочисленные повреждения

В Харькове в результате вражеских ударов есть пострадавшие. Об этом сообщает Мэр Харькова Игорь Терохов, передает УНН.

По уточненной информации по Харькову было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому. Есть предварительная информация, что есть пострадавшие