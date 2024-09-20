Ворожі сили завдали удару по Харкову: один постраждалий та численні пошкодження
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три ворожі удари по місту. Два удари припали на Шевченківський район, один - на Київський, є попередня інформація про постраждалих.
У Харкові внаслідок ворожих ударів є постраждалі. Про це повідомляє Мер Харкова Ігор Терохов, передає УНН.
За уточненою інформацією по Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському. Маємо попередню інформацію, що є постраждалі
Додамо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що загарбники вдарили касетною бомбою по проїжджій частині міста. Внаслідок вибуху спалахнув автомобіль, а також зазнали пошкоджень кіоски та вітрини будівель лікарні і готелю, який вже не раз ставав мішенню для ворожих атак.
На даний момент відомо про одного постраждалого. Загалом по місту було зафіксовано три удари.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що противник завдав ударів по центральному районі міста біля медичного закладу.
У Харкові стався вибух: окупанти поцілили в центральний район міста біля медичного закладу20.09.24, 22:46 • 34846 переглядiв