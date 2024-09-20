У Харкові стався вибух: окупанти поцілили в центральний район міста біля медичного закладу
Київ • УНН
У Харкові відбувся вибух, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях через удари окупантів, раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБ.
У Харкові відбувся вибух. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов , передає УНН.
Окупанти завдають ударів
Харків та район: будьте в укриттях
Додамо
Міський голова міста Ігор Терехов зазначив, що ворог вдарив по Харкову двома КАБами.
Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо пусків ворожих КАБ на Харківщину.
Ворожа атака на Харків: вже троє постраждалих20.09.24, 17:26 • 14960 переглядiв