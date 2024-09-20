Ворожа атака на Харків: вже троє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ на Харків 20 вересня постраждали троє людей. Влучання КАБів зафіксовані у Слобідському та Основ'янському районах міста.
Внаслідок ударів російських військ по Харкову сьогодні, 20 вересня, троє людей постраждали, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Кількість постраждалих збільшилася до трьох", - написав Синєгубов у Telegram.
Раніше він повідомляв, що влучання КАБів були зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах. Двоє постраждалих були у Основʼянському районі.