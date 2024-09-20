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Ворожа атака на Харків: вже троє постраждалих

Київ • УНН

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Внаслідок атаки російських військ на Харків 20 вересня постраждали троє людей. Влучання КАБів зафіксовані у Слобідському та Основ'янському районах міста.

Внаслідок ударів російських військ по Харкову сьогодні, 20 вересня,  троє людей постраждали, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

"Кількість постраждалих збільшилася до трьох", - написав Синєгубов у Telegram. 

Раніше він повідомляв, що влучання КАБів були зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах. Двоє постраждалих були у Основʼянському районі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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