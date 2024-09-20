Вражеская атака на Харьков: уже трое пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на Харьков 20 сентября пострадали три человека. Попадания КАБов зафиксированы в Слободском и Основянском районах города.
В результате ударов российских войск по Харькову сегодня, 20 сентября, три человека пострадали, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
«Количество пострадавших увеличилось до трех», - написал Синегубов в Telegram.
Ранее он сообщал, что попадания КАБов были зафиксированы в Слободском и Основянском районах. Двое пострадавших были в Основянском районе.