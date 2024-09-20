Удари рф по Харкову: зафіксовані влучання у двох районах, є постраждалі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано влучання російських КАБів у Слобідському та Основ'янському районах. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей.
У Харкові після атаки рф зафіксовані влучання у Слобідському та Основʼянському районах. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
"За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах", - написав Олег Синєгубов.
"Маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту", - додав Ігор Терехов.
Раніше повідомлялось, що російські війська завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову.
росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих20.09.24, 17:11 • 15344 перегляди