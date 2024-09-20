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Удари рф по Харкову: зафіксовані влучання у двох районах, є постраждалі

Удари рф по Харкову: зафіксовані влучання у двох районах, є постраждалі

Київ • УНН

 • 15290 перегляди

У Харкові зафіксовано влучання російських КАБів у Слобідському та Основ'янському районах. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

У Харкові після атаки рф зафіксовані влучання у Слобідському та Основʼянському районах. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова. 

"За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах", - написав Олег Синєгубов. 

"Маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту", - додав Ігор Терехов. 

Раніше повідомлялось, що російські війська завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову. 

росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих20.09.24, 17:11 • 15344 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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