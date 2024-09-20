Окупанти двічі вдарили КАБами по Харкову - мер
Київ • УНН
Російські війська двічі атакували Харків керованими авіабомбами, повідомив мер міста Ігор Терехов. У місті пролунали вибухи, деталі ударів та можливі наслідки наразі уточнюються.
російські війська завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
"Наразі відомо про два удари КАБами по Харкову", - написав мер Терехов у Telegram.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові пролунали вибухи.