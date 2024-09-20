Окупанти двічі вдарили КАБами по Харкову - мер

російські війська завдали два удари керованими авіабомбами по Харкову, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

"Наразі відомо про два удари КАБами по Харкову", - написав мер Терехов у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові пролунали вибухи.