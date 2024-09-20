У Харкові пролунали вибухи: окупанти завдають ударів
Київ • УНН
Голова ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях через удари російських окупантів.
Вибухи пролунали у Харкові, армія рф завдає ударів, повідомляє УНН.
Мер міста Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно звуки вибухів.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район - перебувайте в укриттях!", - додав голова ОВА Олег Синєгубов.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині.