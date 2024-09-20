В Харькове прогремели взрывы: оккупанты наносят удары
Киев • УНН
Председатель ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях из-за ударов российских оккупантов.
Взрывы прогремели в Харькове, армия рф наносит удары, сообщает УНН.
Мэр города Игорь Терехов написал, что в Харькове слышны звуки взрывов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район - находитесь в укрытиях!", - добавил председатель ОВА Олег Синегубов.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.