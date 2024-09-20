Оккупанты дважды ударили КАБами по Харькову - мэр

российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Харькову, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

"Сейчас известно о двух ударах КАБами по Харькову", - написал мэр Терехов в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремели взрывы.