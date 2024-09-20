росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Ківшарівку та Івашки в Харківській області. Внаслідок атак загинуло двоє цивільних, ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Харківській області російські війська сьогодні, 20 вересня, обстріляли Ківшарівку, внаслідок чого відомо про двох загиблих та ще щонайменше двох поранених. Також армія рф вкрила мінометним вогнем селище Івашки - там постраждали троє людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль.
Після 15:00 окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.
На цю хвилину відомо про двох цивільних загиблих - 43-річний чоловік та 53-річна жінка, щонайменше дві жінки отримали поранення. Деталі зʼясовуються
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