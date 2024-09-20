россияне обстреляли два поселка на Харьковщине: двое погибших, по меньшей мере пятеро пострадавших

В Харьковской области российские войска сегодня, 20 сентября, обстреляли Кившаровку, в результате чего известно о двух погибших и еще по меньшей мере двух раненых. Также армия рф обстреляла минометным огнем поселок Ивашки - там пострадали три человека. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 14:00 оккупанты совершили минометный обстрел села Ивашки Золочевской громады. В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина и женщина, легкое ранение - еще один человек - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела повреждены домовладения и легковой автомобиль.

После 15:00 оккупанты нанесли удары по Ковшаровке Купянского района.

На эту минуту известно о двух гражданских погибших - 43-летний мужчина и 53-летняя женщина, по меньшей мере две женщины получили ранения. Детали выясняются - указал Синегубов.

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