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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине враг утром обстрелял ферму: есть раненые

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20 сентября 2024, 06:17  •  4141 просмотра

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Российские войска обстреляли ферму в Шестаково, ранив двух человек. За сутки зафиксирован ряд атак в Купянском и Чугуевском районах, повреждены здания и инфраструктура.

В Харьковской области утром 20 сентября российские войска обстреляли ферму в поселке Шестаково, в результате чего ранения получили два человека. За прошедшие сутки из-за ударов рф пострадали еще двое местных жителей. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

20 сентября 08:00 Чугуевский район, с. Шестаково. В результате обстрела из РСЗО по ферме пострадали два человека, госпитализированы

- написал Синегубов в Telegram.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  •  22:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, пгт Купянск - Узловой. Повреждены окна в многоквартирном доме, перебита газовая труба.
  •  21:05 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Новоосиново. В результате обстрела горели три автомобиля и 2 хозяйственные постройки.
  •  18:15 Купянский р-н., Ольховатская ТГ, с. Грачевка. Произошло попадание 2-х вражеских БПЛА в частное домовладение.
  •  17:17 Купянской р-н, Кондрашевская громада, с.Кондрашевка. В результате обстрела горела трава.
  •  16:43 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., пгт. В результате обстрела пострадал 85-летний мужчина.
  •  16:38 Купянский р-н, г. Купянск. Пострадал 65-летний мужчина в результате вражеского обстрела.
  •  11:56 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново, попадание в учебное заведение. Вследствие удара в крышу здания произошел пожар.
  •  10:40 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Новоосиново. Горела хозяйственная постройка, дом.
  •  10:32 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела трава.

13 ворожих дронів знищено вночі на Черкащині, пожежі через уламки ліквідовано20 сентября 2024, 05:45 • 5689 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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