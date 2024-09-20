На Харьковщине враг утром обстрелял ферму: есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли ферму в Шестаково, ранив двух человек. За сутки зафиксирован ряд атак в Купянском и Чугуевском районах, повреждены здания и инфраструктура.
В Харьковской области утром 20 сентября российские войска обстреляли ферму в поселке Шестаково, в результате чего ранения получили два человека. За прошедшие сутки из-за ударов рф пострадали еще двое местных жителей. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
20 сентября 08:00 Чугуевский район, с. Шестаково. В результате обстрела из РСЗО по ферме пострадали два человека, госпитализированы
По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 22:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, пгт Купянск - Узловой. Повреждены окна в многоквартирном доме, перебита газовая труба.
- 21:05 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Новоосиново. В результате обстрела горели три автомобиля и 2 хозяйственные постройки.
- 18:15 Купянский р-н., Ольховатская ТГ, с. Грачевка. Произошло попадание 2-х вражеских БПЛА в частное домовладение.
- 17:17 Купянской р-н, Кондрашевская громада, с.Кондрашевка. В результате обстрела горела трава.
- 16:43 Чугуевский р-н., Волчанская ТГ., пгт. В результате обстрела пострадал 85-летний мужчина.
- 16:38 Купянский р-н, г. Купянск. Пострадал 65-летний мужчина в результате вражеского обстрела.
- 11:56 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново, попадание в учебное заведение. Вследствие удара в крышу здания произошел пожар.
- 10:40 Купянский р-н, Куриловская громада, с. Новоосиново. Горела хозяйственная постройка, дом.
- 10:32 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела трава.
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