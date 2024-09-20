13 вражеских дронов уничтожено ночью в Черкасской области, пожары из-за обломков ликвидированы

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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
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Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 вражеских дронов уничтожено ночью в Черкасской области, пожары из-за обломков ликвидированы

13 вражеских дронов уничтожено ночью в Черкасской области, пожары из-за обломков ликвидированы

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 05:45  •  5808 просмотра

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Ночью над Черкасской областью было уничтожено 13 вражеских беспилотников. Падение обломков вызвало два пожара в лесу, которые уже ликвидированы. Пострадавших среди населения нет.

Ночью в Черкасской области было уничтожено 13 вражеских беспилотников, падение обломков вызвало два пожара в лесу, которые уже ликвидированы, пострадавших среди населения нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Опять ночь на сплошной тревоге из-за многочисленных угроз с воздуха. Впрочем для области обошлось без чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 вражеских БпЛА. Люди не пострадали

- написал Табурец.

По его словам, "в двух случаях из-за падения обломков загоралась лесная подстилка". "На данный момент пожары ликвидированы", - отметил он.

На Черкащині під час нічної атаки рф пошкоджено освітній заклад, збито ворожий дрон19 сентября 2024, 06:24 • 13778 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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