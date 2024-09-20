13 вражеских дронов уничтожено ночью в Черкасской области, пожары из-за обломков ликвидированы

Ночью в Черкасской области было уничтожено 13 вражеских беспилотников, падение обломков вызвало два пожара в лесу, которые уже ликвидированы, пострадавших среди населения нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Опять ночь на сплошной тревоге из-за многочисленных угроз с воздуха. Впрочем для области обошлось без чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 вражеских БпЛА. Люди не пострадали - написал Табурец.

По его словам, "в двух случаях из-за падения обломков загоралась лесная подстилка". "На данный момент пожары ликвидированы", - отметил он.

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