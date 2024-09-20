13 вражеских дронов уничтожено ночью в Черкасской области, пожары из-за обломков ликвидированы
Киев • УНН
Ночью над Черкасской областью было уничтожено 13 вражеских беспилотников. Падение обломков вызвало два пожара в лесу, которые уже ликвидированы. Пострадавших среди населения нет.
Ночью в Черкасской области было уничтожено 13 вражеских беспилотников, падение обломков вызвало два пожара в лесу, которые уже ликвидированы, пострадавших среди населения нет, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Опять ночь на сплошной тревоге из-за многочисленных угроз с воздуха. Впрочем для области обошлось без чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 вражеских БпЛА. Люди не пострадали
По его словам, "в двух случаях из-за падения обломков загоралась лесная подстилка". "На данный момент пожары ликвидированы", - отметил он.
На Черкащині під час нічної атаки рф пошкоджено освітній заклад, збито ворожий дрон19 сентября 2024, 06:24 • 13778 просмотров