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13 ворожих дронів знищено вночі на Черкащині, пожежі через уламки ліквідовано

13 ворожих дронів знищено вночі на Черкащині, пожежі через уламки ліквідовано

Київ • УНН

 • 12540 перегляди

Вночі над Черкаською областю було знищено 13 ворожих безпілотників. Падіння уламків спричинило дві пожежі в лісі, які вже ліквідовано. Постраждалих серед населення немає.

Уночі у Черкаській області було знищено 13 ворожих безпілотників, падіння уламків спричинило дві пожежі в лісі, які вже ліквідовано, постраждалих серед населення немає, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Знову ніч на суцільній тривозі через численні загрози з повітря. Утім для області минулось без надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, наші оборонці знищили 13 ворожих БпЛА. Люди не постраждали

- написав Табурець.

З його слів, "у двох випадках через падіння уламків займалась лісова підстилка". "Натепер пожежі ліквідовані", - зазначив він.

На Черкащині під час нічної атаки рф пошкоджено освітній заклад, збито ворожий дрон19.09.24, 09:24 • 15061 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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