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На Черкащині під час нічної атаки рф пошкоджено освітній заклад, збито ворожий дрон

На Черкащині під час нічної атаки рф пошкоджено освітній заклад, збито ворожий дрон

Київ • УНН

 • 15061 перегляди

Вночі на Черкащині збито ворожий безпілотник. Під час бойової роботи по іншій цілі пошкоджено заклад освіти на Звенигородщині, виникла пожежа на даху. Постраждалих немає.

У Черкаській області вночі збито ворожий безпілотник, також була бойова робота по іншій цілі, пошкоджено освітній заклад, виникла пожежа на даху, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Знову ніч із тривогами через загрози з повітря. На рахунку наших оборонців збитий ворожий БпЛА. Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано

- написав Табурець.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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