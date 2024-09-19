В Черкасской области во время ночной атаки рф повреждено образовательное учреждение, сбит вражеский дрон
Киев • УНН
Ночью в Черкасской области сбит вражеский беспилотник. Во время боевой работы по другой цели повреждено учебное заведение на Звенигородщине, возник пожар на крыше. Пострадавших нет.
В Черкасской области ночью сбит вражеский беспилотник, также была боевая работа по другой цели, повреждено образовательное учреждение, возник пожар на крыше, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Опять ночь с тревогами из-за угроз с воздуха. На счету наших защитников сбитый вражеский БПЛА. В то же время в результате боевой работы по другой цели повреждения получило одно из учреждений образовательной сферы на Звенигородщине. Без пострадавших. Пожар кровли ликвидирован
Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919 сентября 2024, 05:31 • 9962 просмотра