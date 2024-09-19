Над Украиной ночью сбили все из 42 запущенных врагом «шахедов» и ракету Х-59

В небе над Украиной ночью сбиты все 42 запущенных российскими войсками ударных дрона типа «Shahed» и управляемая авиационная ракета Х-59/69. Враг также нанес удары ракетами С-300/С-400 по Харьковской области. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 19 сентября, как указано, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46-ти средств воздушного нападения противника.

Оккупанты, как сообщается, ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69 - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Противовоздушная оборона, как отмечается, работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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