В Ровенской области ночью работала ПВО, есть сбитая цель
Киев • УНН
В Ровенской области украинские силы ПВО успешно сбили воздушную цель противника. Никто не пострадал, на месте работают соответствующие службы.
В Ровенской области ночью работали силы ПВО, сбили вражескую воздушную цель, люди не пострадали, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Еще одна тревожная ночь в Ровенской области. Наши силы ПВО сбили воздушную цель врага. Спасибо им за профессиональную работу. Люди не пострадали
По его словам, на месте сбития работают соответствующие службы.
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