В Ровенской области ночью работала ПВО, есть сбитая цель

В Ровенской области ночью работали силы ПВО, сбили вражескую воздушную цель, люди не пострадали, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.

Еще одна тревожная ночь в Ровенской области. Наши силы ПВО сбили воздушную цель врага. Спасибо им за профессиональную работу. Люди не пострадали - написал Коваль в Telegram.

По его словам, на месте сбития работают соответствующие службы.

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