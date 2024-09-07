В Ровенской области отработала ПВО, пострадавших нет
Киев • УНН
Председатель Ровенской ОВА сообщил о тревожной ночи и сбитии воздушных целей врага. Благодаря профессиональной работе сил ПВО люди не пострадали, на месте сбития работают соответствующие службы.
В Ровенской области во время ночной атаки врага ударными дронами работала ПВО, были сбития, люди не пострадали, сообщил в Telegram в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.
Тревожной выдалась ночь в Ровенской области. Сбиты вражеские воздушные цели. Еще раз благодарю наши силы ПВО за их профессиональную работу. Люди не пострадали
На месте сбития, по его словам, работают соответствующие службы.
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