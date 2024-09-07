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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области отработала ПВО, пострадавших нет

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 06:40  •  3796 просмотра

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Председатель Ровенской ОВА сообщил о тревожной ночи и сбитии воздушных целей врага. Благодаря профессиональной работе сил ПВО люди не пострадали, на месте сбития работают соответствующие службы.

В Ровенской области во время ночной атаки врага ударными дронами работала ПВО, были сбития, люди не пострадали, сообщил в Telegram в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.

Тревожной выдалась ночь в Ровенской области. Сбиты вражеские воздушные цели. Еще раз благодарю наши силы ПВО за их профессиональную работу. Люди не пострадали

- написал Коваль.

На месте сбития, по его словам, работают соответствующие службы.

Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено7 сентября 2024, 06:19 • 7812 просмотров

Юлия Шрамко

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