В Ровенской области отработала ПВО, пострадавших нет

В Ровенской области во время ночной атаки врага ударными дронами работала ПВО, были сбития, люди не пострадали, сообщил в Telegram в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет УНН.

Тревожной выдалась ночь в Ровенской области. Сбиты вражеские воздушные цели. Еще раз благодарю наши силы ПВО за их профессиональную работу. Люди не пострадали - написал Коваль.

На месте сбития, по его словам, работают соответствующие службы.

Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено