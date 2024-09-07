На Рівненщині відпрацювала ППО, постраждалих немає
Київ • УНН
Голова Рівненської ОВА повідомив про тривожну ніч та збиття повітряних цілей ворога. Завдяки професійній роботі сил ППО люди не постраждали, на місці збиття працюють відповідні служби.
У Рівненській області під час нічної атаки ворога ударними дронами працювала ППО, були збиття, люди не постраждали, повідомив у Telegram у суботу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.
Тривожною видалась ніч на Рівненщині. Маємо збиття повітряних цілей ворога. Вкотре дякую нашим силам ППО за їхню професійну роботу. Люди не постраждали
На місці збиття, з його слів, працюють відповідні служби.
Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено07.09.24, 09:19 • 22788 переглядiв