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Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено

Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено

Київ • УНН

 • 22788 перегляди

У ніч на 7 вересня 2024 року Україна відбила масштабну атаку російських дронів "Shahed". З 67 виявлених безпілотників 58 було збито, 6 вийшли з повітряного простору, 3 втрачено локаційно.

У ніч на 7 вересня у небі над Україною з 67 виявлених запущених російськими військами ударних дронів типу "Shahed" 58 було збито, 6 вийшли з підконтрольного повітряного простору, 3 втрачено локаційно, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 7 вересня, за даними ПС ЗСУ, ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Єйськ – рф, Чауда – Крим). Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "шахедів".

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА. 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)

- вказали у ПС ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі протиповітряна оборона, як повідомляється, працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Київщина вночі зазнала 8-годинної атаки дронів: через уламки пошкоджено будинки07.09.24, 09:15 • 35852 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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