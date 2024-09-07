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Київщина вночі зазнала 8-годинної атаки дронів: через уламки пошкоджено будинки

Київщина вночі зазнала 8-годинної атаки дронів: через уламки пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 35852 перегляди

Київська область зазнала 8-годинної атаки дронами. ППО збило цілі, пошкоджено три приватні будинки, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали. Жертв немає.

Київська область вночі зазнала 8-годинної атаки дронами російських військ, ППО збило цілі. Через уламки пошкоджено три приватні будинки, але об'єкти критичної інфраструктури не постраждали, жертв немає. Про це повідомив у Facebook у суботу голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Деталі

"Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - повідомив Кравченко.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів. Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані

- написав Кравченко.

Оперативні групи, з його слів, продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО07.09.24, 01:47 • 39214 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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