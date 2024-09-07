Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронами российских войск, ПВО сбило цели. Из-за обломков повреждены три частных дома, но объекты критической инфраструктуры не пострадали, жертв нет. Об этом сообщил в Facebook в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

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"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома. Выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш. Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни. Возгорания оперативно ликвидированы - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают свою работу по фиксации последствий вражеской атаки.

У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО