В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО
Киев • УНН
Киевская ОГА сообщила об обнаружении беспилотников в воздушном пространстве. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Киевская областная военная администрация сообщила о зафиксированных в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратах. Силы противовоздушной обороны работают по целям, защищая регион от возможной угрозы, передает УНН.
Детали
Администрация призывает жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Также напоминают о необходимости соблюдения информационной тишины - не фиксировать и не публиковать в сеть работу защитников, чтобы не подвергать опасности военных.
Оставайтесь в безопасных местах и следите за официальными сообщениями о завершении тревоги.
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