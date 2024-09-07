В Киевской области зафиксирован БПЛА, работает ПВО

Киевская областная военная администрация сообщила о зафиксированных в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратах. Силы противовоздушной обороны работают по целям, защищая регион от возможной угрозы, передает УНН.

Детали

Администрация призывает жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Также напоминают о необходимости соблюдения информационной тишины - не фиксировать и не публиковать в сеть работу защитников, чтобы не подвергать опасности военных.

Оставайтесь в безопасных местах и следите за официальными сообщениями о завершении тревоги.

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