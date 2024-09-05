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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия, пытаясь прикрыть Керченский мост, стягивает на полуостров даже музейные образцы ПВО - ВМС

россия, пытаясь прикрыть Керченский мост, стягивает на полуостров даже музейные образцы ПВО - ВМС

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:05  •  3733 просмотра

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Россия усиливает ПВО на Керченском мосту, используя даже выставочные образцы. На Керченской переправе начато строительство «загадочного сооружения», которое может быть дополнительной защитой от дронов.

россия продолжает стягивать на Керченский мост ПВО, даже выставочных образцов, а также начала строительство «загадочного сооружения» на Керченской переправе. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

(ПВО - ред.) тянут отовсюду. И они реально очень плотно запаковывают Крым именно ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж «непотопляемого авианосца», как они называют его периодически. Поэтому да, их основная цель, это во-первых, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет, оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для поставок на юг, южную группировку

- сказал Плетенчук.

Он отметил, что раньше ключевую роль в логистике россиян играл паром, а сейчас Крымский мост, потому что паромы не работают.

Даже несмотря на то, что он не вытягивает эту логистику, от слов совсем, тем не менее они его максимально пытаются защитить по понятным причинам. Потому что это символ и кроме того, не следует забывать, что Крымский мост и та энергетическая ветка для обеспечения Крыма, уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления, горючего. Поэтому да, системы ПВО там можно увидеть самые разные, даже доходит до выставочных комплексов

- добавил Плетенчук.

 Также спикер рассказал о строительстве «загадочного сооружения» на Керченской переправе, отметив, что «это очередная преграда.

«Пока трудно понять, потому что впереди сезон штормов и честно говоря конструкция эта не выглядит фундаментальной, которая выдержит все эти нагрузки, но в любом случае это очередная преграда, которая может защищать от возможных дроновых атак. Возможно, они будут использовать как параллельных переход, потому что они его строят в виде моста. Но опять же пока утверждать не готов, что именно они строят и думаю, что мы в этом сезоне можем и не увидеть ее, учитывая то, что приближается сезон штормов», - резюмировал спикер.

Напомним,

Ранее Плетенчук заявлял, что Крымский мост в какой-то момент прекратит существование. Он отметил, что мост имеет технические проблемы и проблемы с безопасностью, а россияне построили по меньшей мере две линии боновых заграждений.

Павел Башинский

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