росія, намагаючись прикрити Керченський міст, стягує на півострів навіть музейні зразки ППО - ВМС

росія продовжує стягувати на Керченський міст ППО, навіть виставкових зразків, а також розпочала будівництво "загадкової споруди" на Керченській переправі. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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(ППО - ред.) тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляємого авіаносца", як вони називають його періодично. Тому так, їхня основна мета, це по-перше, залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південь, південне угруповання - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що раніше ключову роль у логістиці росіян відігравав пором, а зараз Кримський міст, тому що пороми не працюють.

Навіть незважаючи на те, що він не витягує цю логістику, від словами зовсім, тим не менш вони його максимально намагаються захистити зі зрозумілих причин. Тому що це символ і окрім того, не слід забувати, що Кримський міст і та енергетична гілка для забезпечення Криму, вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку, пального. Тому так, системи ППО там можна побачити найрізноманітніші, навіть доходить до виставкових комплексів - додав Плетенчук.

Також речник розповів про будівництво "загадкової споруди" на Керченській переправі, зазначивши, що "це чергова перепона.

"Поки важко зрозуміти, тому що попереду сезон штормів і чесно кажучи конструкція ця не виглядає фундаментальною, яка витримає всі ці навантаження, але в будь якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак. Можливо, вони будуть використовувати як паралельних перехід, тому що вони його будують у вигляді мосту. Але знову ж таки поки що стверджувати не готовий, що саме вони будують і думаю, що ми в цьому сезоні можемо і не побачити її, враховуючи те, що наближається сезон штормів", - резюмував речник.

Нагадаємо

Раніше Плетенчук заявляв, що Кримський міст в якийсь момент припинить існування. Він зазначив, що міст має технічні та безпекові проблеми, а росіяни побудували щонайменше дві лінії бонових загороджень.