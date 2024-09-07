У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО
Київ • УНН
Київська ОВА повідомила про виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про зафіксовані в повітряному просторі безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, захищаючи регіон від можливої загрози, передає УНН.
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Адміністрація закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також нагадують про необхідність дотримання інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати в мережу роботу захисників, щоб не наражати на небезпеку військових.
Залишайтеся в безпечних місцях і слідкуйте за офіційними повідомленнями щодо завершення тривоги.
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