У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО

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Київська ОВА повідомила про виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про зафіксовані в повітряному просторі безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, захищаючи регіон від можливої загрози, передає УНН

Деталі 

Адміністрація закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також нагадують про необхідність дотримання інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати в мережу роботу захисників, щоб не наражати на небезпеку військових.

Залишайтеся в безпечних місцях і слідкуйте за офіційними повідомленнями щодо завершення тривоги.

росія, намагаючись прикрити Керченський міст, стягує на півострів навіть музейні зразки ППО - ВМС05.09.24, 17:05 • 15455 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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